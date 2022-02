All’indomani della terza serata del Festival di Sanremo, nel bene e nel male (anzi, forse solo in bene), non si parla altro che di lei: Drusilla Foer è finora la vera diva della kermesse della musica italiana, in onda in questi giorni su Rai 1. Co-presentatrice della serata, insieme ad Amadeus, a segnare un boom di ascolti ed uno share alle stelle e dai numeri da record.

Drusilla è il personaggio ideato, e ben riuscito, di Gianluca Gori. Il suo esordio sul palco di Sanremo ha “stregato” tutti gli spettatori del Festival ed i suoi fans. Nello mondo dello spettacolo, Drusilla è una nobildonna elegante e decaduta di circa 70 anni. In pratica, il personaggio ha da sempre dei profili social molto seguiti ed amati.

Meritevole di nota il suo ingresso sul palco: un abito nero di finezza ed eleganza unica, un portamento da far invida alle più note top model delle passerelle e, soprattutto, un’intelligenza spiccata ed una sicurezza della scena mai vista prima.

Degno di nota anche lo scambio di “frecciatine” con Iva Zanicchi. Battute a bruciapelo sul palco sanremese tra le due artiste continuano sotto gli occhi di quasi tutti gli italiani. E quando Iva Zanicchi osserva “È più alta di me… ha anche altre cose più di me” Drusilla la stronca rispondendo: Sì, sono colta”.