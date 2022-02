Prendono oggi il via i lavori per la segnaletica a Castellammare di Stabia. Il 4 ed il 5 febbraio dalle ore 18 alle ore 6 del giorno successivo, nei tratti stradali di via Annunziatella dal civico 39 al 41e, di via Pioppaino, dall’intersezione con via Annunziatella all’inizio di via Ponte Persica, e di via Ponte Persica, sono stati istituiti particolari provvedimenti viabilistici.

In particolare:

Divieto di sosta veicolare con rimozione forzata su ambo i lati delle carreggiate,

Restringimento di carreggiata e circolazione veicolare a senso unico alternato regolato da movieri.

Nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada nonché della normativa vigente in materia.