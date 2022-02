Alle ore 13 di oggi (ora italiana che corrisponde alle ore 20 di Pechino) inizierà la cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici Invernali 2022.

Sarà una cerimonia ben diversa rispetto a quella dell’edizione del 2008: poco pubblico, durata più breve e molti meno figuranti per lo spettacolo. Lo stadio, infatti, sarà per buona parte della sua capienza vuoto. Ci saranno solo gli addetti ai lavori, i giornalisti e alcuni fortunati selezionati tra il popolo cinese che avranno accesso alla cerimonia, non proprio a porte chiuse quindi ma quasi.

Lo stadio sarà per buona parte della sua capienza vuoto, non proprio a porte chiuse quindi ma quasi.

L’Italia entrerà allo stadio Nido d’Uccello nella parata delle Nazioni per penultima, prima della Cina.