Il Napoli gioca la sua ultima partita in casa contro la Sampdoria, domenica 4 giugno alle ore 18:30.

L’EAVprolunga il servizio lungo le linee ferroviarie che servono lo stadio Diego Armando Maradona.







Ad annunciarlo è l’Ente Autonomo Volturno che, in una nota, fa sapere come ”in occasione della gara Napoli-Sampdoria del 4 giugno alle ore 18:30, con prosecuzione dell’evento festa allo stadio Maradona, si effettueranno i seguenti servizi aggiuntivi: sulla linea Cumana il servizio da e per Torregaveta viene svolto regolarmente con ultima partenza da Mostra per Torregaveta alle ore 21:50 mentre prosegue esclusivamente sul collegamento Mostra-Montesanto, in entrambi i versi di marcia, con ultima partenza da Mostra per Montesanto alle ore 02:06 del 5 giugno; saranno presenziate, fino a termine servizio, le biglietterie di Montesanto, Fuorigrotta e Mostra”. E se per la Circumflegrea ”il servizio è di tipo ordinario senza alcun prolungamento”, Eav fa sapere che per la Metropolitana ”il servizio viene prolungato con ultima partenza da Piscinola verso Aversa alle ore 01:45 del 5 giugno”.