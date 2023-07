E’ il quarto dedicato alle vittorie della squadra partenopea.

Un tipico vicolo di Napoli addobbato con striscioni e bandiere della squadra partenopea, con tifosi che indossano la maglia del club in festa per lo scudetto: è la vignetta del francobollo (valido per la posta ordinaria) emesso oggi per la vittoria del Napoli nel campionato di serie A.







Il francobollo è stato emesso oggi ed ha avuto una tiratura di ben un milione e mezzo di esemplari ed è stampato in mini-fogli da 12 esemplari.

Il bollettino illustrativo che accompagna l’emissione è firmato dal presidente della squadra, il cavaliere del lavoro Aurelio De Laurentiis.

E’ la quarta volta che vengono sottolineate filatelicamente le vittorie del Napoli: due volte è avvenuto per la conquista dello scudetto (campionati 1986-87 e 1989-90) e – più recentemente – nel 2020 per la vittoria in Coppa Italia.