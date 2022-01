Uno degli attori più amati del cinema torna sul grande schermo: è Pierfrancesco Favino il protagonista della pellicola “Corro da te”.

In uscita nelle sale il 17 marzo 2022, il film si annuncia già campione di incassi per gli attori che lo rappresentano sotto la regia di Riccardo Milani. Oltre Favino, infatti, Miriam Leone, Pietro Sermonti, Vanessa Scalera, Pilar Fogliati, Andrea Pennacchi, Carlo De Ruggieri, Giulio Base, Piera Degli Esposti, Michele Placido.

“Corro da te “racconta la storia di Gianni (Favino), un cinquantenne proprietario di un grande marchio di scarpe. È un uomo in carriera, uno sportivo, ma non è single incallito che non perde occasione per andare alla conquista di donne attraenti e soprattutto giovani.

Alla morte della madre, va nell’appartamento della defunta per recuperare le sue cose. Accidentalmente Gianni si siede sulla sedia a rotelle della madre e in quel momento entra nell’appartamento Alessia, la nuova vicina di casa, che convinta che lui sia disabile si offre per fargli assistenza.. Durante un weekend, Gianni viene invitato in una casa in campagna e lì incontra la sorella di Alessia, Chiara (Miriam Leone)…

Nel cast, anche la presenza di Michele Placido impreziosirà la pellicola ed attirerà senza dubbio gli amanti del grande schermo.