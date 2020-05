Campania – È stato comunicato da Fegica Cisl e Figisc-Anisa Confcommercio, lo sciopero in Campania di 48 ore che coinvolgerà i benzinai. Infatti tutti i distributori di benzina delle aree di servizio in autostrada verranno chiusi dalle ore 22:00 di martedì 12 fino alle ore 22:00 di giovedì 14 Maggio 2020.

Sciopero dei benzinai: i motivi

Una categoria tra le poche, quella dei benzinai, che ha continuato a lavorare, con gli stessi orari e con gli stessi costi in questo periodo di profonda crisi per l’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus, assicurando quindi il servizio ma con una vendita di carburante vertiginosamente calata, con circa il 92% in meno.

Sembrano essere proprio queste le cause dell’imminente sciopero che coinvolgerà i benzinai, categoria che aveva già fatto sentire la sua voce all’inizio del periodo di crisi e che ora, data la situazione drammatica, chiede al Governo l’accesso alla cassa integrazione in deroga, finanziamenti a fondo perduto, bonus per gli affitti e per le bollette.