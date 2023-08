Andrea Bocelli ha inaugurato il coro di voci bianche dei bambini del Rione Sanità.

Il progetto “ABF Voice of Italy – Napoli”, sostenuto dalla Fondazione Bocelli, che aiuta a sostenere i ragazzini in difficoltà, avrà infatti sede proprio nel cuore di Napoli, nella chiesa di Santa Maria della Maddalena in via dei Cristallini che sarà inaugurata il prossimo 28 agosto.







Il maestro era accompagnato dalla moglie Veronica e dalla figlia Virginia. È arrivato puntualissimo alla chiesa dei Cristallini dove avrà sede il progetto del nuovo coro, composto da 50 voci bianche, un maestro e tre educatori.

Qui nascerà anche una nuova cooperativa giovanile, “La sorte”, che si occuperà anche di un nuovo percorso turistico. Va dal museo Jago ai Vergini fino alla zona dei Cristallini.

Bocelli, come riportato da repubblica e dal corriere, queste alcune parole del suo discorso: “Vi auguro il meglio e di essere sempre buoni, per farlo bisogna essere forti e coraggiosi».

Ha poi ribadito: “Questa è la capitale della musica, qui è nato il più grande cantante di tutti i tempi Enrico Caruso, avete una grossa responsabilità: portare avanti una immensa tradizione”