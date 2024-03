L’altro giorno ha aperto ancora un’altra attività commerciale a San Giorgio a Cremano: si tratta dell’ Autocarrozzeria San Giorgio in via Ugo La Malfa.

I due titolari sono Antonio Iacone ed Enrico Attanasio, cugini di secondo grado, entrambi di 26 anni, che hanno realizzato un sogno con i fondi di Resto al Sud.

“Durante l’inaugurazione, a cui ho avuto il piacere di partecipare con il consigliere Guido Spaziani – ha dichiarato il sindaco sangiorgese, Giorgio Zinno – ho appreso la storia di questi due ragazzi che da Portici e Pollena Trocchia hanno deciso di investire nella nostra città, portando avanti il lavoro dei loro genitori Luigi e Antonio.







Hanno ereditato da loro infatti, non solo un bagaglio di esperienza e conoscenza nel settore, ma hanno voluto iniziare questa attività ancora una volta insieme, proprio come i loro genitori che hanno lavorato braccio a braccio, nella stessa officina per decenni.

Un legame – precisa il primo cittadino – che si è consolidato nel tempo e che ha dato i suoi frutti professionali ed umani.

La complicità di questi due ragazzi ha reso infatti possibile la realizzazione di un sogno, nonostante le molteplici difficoltà che li hanno accompagnati in questo lungo percorso.

É dal 2020 infatti che hanno presentato domanda – spiega ancora il sindaco – per ottenere fondi destinati ai giovani imprenditori.

Poi, a causa della pandemia e dei rallentamenti burocratici stavano quasi mollando la presa ma – conclude Zinno – il coraggio e la volontà di farcela non li hanno fatti desistere ed oggi finalmente hanno aperto la loro prima attività”.