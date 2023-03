E’ stato istituito il contributo di soggiorno nella città di Caserta: per dormire nella città della Reggia il prezzo oscillerà tra 1,50 euro e 3 euro a notte a persona, a seconda della categoria dell’albergo o del B&B.

Con le somme ricavate sarà creato un fondo dedicato, che sarà utilizzato esclusivamente per realizzare interventi e iniziative a favore del sistema turistico cittadino, e, in particolare, delle strutture ricettive e delle attività commerciali.

La decisione è arrivata al termine della riunione del Tavolo del turismo, tenutasi presso la Sala Giunta del Comune di Caserta.







Al tavolo erano presenti anche i delegati dei Bed & Breakfast e degli albergatori.

È prevista anche la creazione di un brand turistico, di un portale con tutte le informazioni sulle principali attrazioni turistiche della provincia, lo svolgimento di attività di promozione territoriale e di comunicazione e investimenti di carattere strutturale quali, ad esempio, l’apposizione di nuovo arredo urbano.

Altro obiettivo in cantiere è la realizzazione di un “Pacchetto Caserta”: trattenere i turisti in città per almeno un paio di giorni, facendo conoscere loro tutti i principali attrattori culturali del Capoluogo e delle aree limitrofe.