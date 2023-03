“S’ magn e nun s’ pav”: è questa l’iniziativa organizzata per la Festa della Donna dal pizzaiolo partenopeo Errico Porzio a Napoli.

Infatti, come sponsorizzato anche sulle pagine social, in occasione dell’8 marzo, presso la pizzeria che ha sede in via Scarlatti 84, dalle ore 19 saranno offerte pizze gratis a tutte le donne.

Porzio inoltre, domani torna ad aprire i battenti nella sede del locale che si presenterà più grande e rinnovata per la sua clientela.







La pizza che sarà offerta alle donne che arriveranno al locale partenopeo sarà perfino servita ai tavoli.

Nel pubblicizzare l’iniziativa, il maestro pizzaiolo Errico Porzio, ha comunicato sui social “Con insistenza mi avete chiesto quando aprirà la rinnovata e ancora più grande sede del Vomero in via Scarlatti. E allora…venite appriess a me! Vi aspetto l’8 marzo, in occasione della giornata della festa della donna, dalle ore 19, offriremo la pizza a tutte le donne sedute ai nostri tavoli! Perché anche onorare la donna ….sadda sapè fà!”.

Infine, viene comunicato che l’iniziativa sarà in corso solo nella sede del Vomero.