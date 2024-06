L’argomento Turris tiene sulle spine molti tifosi corallini. La notizia certa ad oggi è che La Turris è in Lega Pro, l’iscrizione alla categoria è avvenuta in extremis.

I tifosi della Turris attendono solo di conoscere dalla Lega calcio l’esito della documentazione consegnata.

Sulla vicenda circolano solo molte voci non verificabili e contrastanti: chi saranno i nuovi soci della Turris? Chi sarà il nuovo direttore sportivo?







Noi de la Torre siamo riusciti ad acquisire informazioni molto attendibili sul “contratto preliminare cessione quote”.

I firmatari dell’atto sono quattro: Colantonio Antonio, PiedePalumbo Antonio e Cifariello Annamaria che cederanno le proprie quote a Ettore Capriola (nella foto), quest’ultimo acquisirà poco più dell’80% della Turris.

L’unica clausola rescissoria è le seguente: Il presente atto resta risolutivamente condizionato dal buon esito della procedura pendente innanzi al tribunale di Torre Annunziata.

Ma le parti confidano nel buon esito della stessa.

Inoltre, l’ex amministratore Piedipalumbo rinuncerà a qualsiasi diritto o compenso.

Secondo forti indiscrezioni, se dovesse avvenire il passaggio delle quote, Primicile non sarà il direttore sportivo.

Inoltre, ad oggi, Simone Magliacane e Gennaro Sorrentino non avranno alcuna quota della società.

Antonio Civitillo