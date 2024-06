In quella palazzina di Portici non è la prima volta che nascono discussioni tra condomini. Un’infiltrazione d’acqua rovina il solaio di un 58enne e con gli inquilini della casa al piano superiore, presunta origine della perdita, non si riesce a trovare un accordo.

Dalle parole si passa facilmente alle minacce.







L’uomo al piano inferiore, 58enne sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno, non ci sta più e raggiunge i vicini per minacciarli di morte.

Lo fa puntandogli contro una spada: un’arma tanto cara ai samurai giapponesi, una katana.

I vicini lo vedono arrivare con la lama sguainata e compongono immediatamente il 112.

I carabinieri della stazione di Portici lo arresteranno pochi istanti dopo per minacce e detenzione illegale di arma. Sequestrata la spada.

E’ ora in carcere, in attesa di giudizio.