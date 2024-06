Roma – Si apre con il primato italiano di Oxana Corso nel peso F35 il Grand Prix di Nottwil per la squadra italiana. Alla sua prima partecipazione internazionale come lanciatrice, l’Azzurra getta l’attrezzo a 6,97 e fa segnare così anche il minimo per le Paralimpiadi 2024.

Con questo risultato, la portacolori dell’Italia centra l’high standard imposto da Word Para Athletics, che contribuirà ad accrescere il numero delle slot che saranno poi assegnate alla nazionale italiana in vista dei Giochi di Parigi.







Buoni riscontri anche dalla pista per la delegazione tricolore, con i primati personali sui 200 metri di Giorgia Fascetta (T12), che conclude la propria prova in 28.23, e Francesco Imperio (T64), al traguardo in 26.01.

Tra gli atleti T11 Gabriele Pirola corre i 200 in 27.21, mentre negli 800 T33 Nicholas Zani ferma il cronometro sul tempo di 2:42.44.