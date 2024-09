Napoli – Il grande wrestling torna a Napoli, con uno show in cui lotteranno cinque campioni mondiali: l’appuntamento per il ritorno in grande stile per uno degli show più importanti della storia recente di questo sport-spettacolo in Italia è per il prossimo 12 ottobre a partire dalle 21 al Palapartenope di Fuorigrotta. Un evento di caratura internazionale per il quale sono già centinaia i biglietti venduti tramite il circuito Ticketone. Si va verso un clamoroso tutto esaurito.

Il match principale, il più atteso dal pubblico, vedrà opporsi il messicano Alberto “El Patròn”, meglio noto come Alberto Del Rio, e lo statunitense Nic Nemeth, l’ex Dolph Ziggler, attualmente campione mondiale nella prestigiosa federazione TNA.







Annunciate, tra le altre, anche le presenze di un altro ex campione mondiale, Jake Hager, dell’ex campione intercontinentale Shelton Benjamin, di uno dei pesi leggeri più importanti della storia, Ultimo Dragon, dell’ex campione mondiale di coppia Vampiro, nonchè dei migliori lottatori italiani, messicani ed inglesi. Nella card anche un attesissimo match femminile tra Miss Monica, Jaguar Julie ed Ayesha,

Tutte le novità sullo show sono disponibili sul sito www.americanwrestling.it. Lo show, adatto alle famiglie, è organizzato da Dimensione Eventi. Atleti incredibili, icone del ring e volti noti al grande pubblico, per emozionare grandi e piccini. Come sempre un format di sport entertainment, divertente e mai violento, rivolto ad un pubblico di famiglie.

La NWE ha scritto negli anni 2000 una pagina importante nella storia del wrestling internazionale, coinvolgendo migliaia di spettatori in decine e decine di live show in Spagna, Francia, Italia e Inghilterra ed i suoi match sono stati trasmessi in un programma televisivo disponibile in tutto il mondo. E’ la compagnia che ha organizzato l’ultimo match del leggendario Ultimate Warrior Col ritorno della “wrestling mania” in Italia, la direzione della NWE si è rimessa al lavoro con grande entusiasmo per realizzare uno show adrenalinico che coinvolgerà tutti gli stili di lotta, dallo statunitense più conosciuto alle leggende mascherate messicane, passando per le federazioni europee: I moderni gladiatori si affronteranno regalando agli spettatori presenti emozioni indescrivibili.