Al via le celebrazioni dell’81°anniversario dell’insurrezione che liberò la città con un programma di iniziative che include cerimonie, spettacoli, incontri e convegni.

Sabato 28 settembre 2024, il sindaco Gaetano Manfredi sarà impegnato nelle cerimonie di deposizione di corone d’alloro per omaggiare i caduti:

• ore 10:15 – Mausoleo di Posillipo;

• ore 10:45 – Piazza Bovio – lapide ingresso Camera di Commercio;

• ore 11:00 – Piazza Carità – stele Salvo D’Acquisto.

L’A.N.P.I. ha previsto per l’occasione un ricco calendario di iniziative dal 27 settembre al 22 ottobre 2024







• Dal 27 settembre, in occasione delle iniziative territoriali Anpi, Sezione Anpi “Lenuccia” Pubblicazione e distribuzione del n°3 de I Quaderni Anpi Lenuccia “Jatevenne, fetiente – Le Quattro Giornate di Napoli, 81 anni dopo”

• Sabato 28 settembre, ore 9.30 – Parco Fratelli De Filippo Sezione Napoli Orientale “Aurelio Ferrara” – VI Municipalità Ponticelli, Barra, S. Giovanni a Teduccio- Associazione EMMEVI ASD – NASCEST ASD. Ciclopedalata della Memoria e inaugurazione del Monumento restaurato in Via Martiri della Libertà. Per info: 3395770360

• Sabato 28 settembre, ore 11.15 (o in orario successivo alle Celebrazioni Ufficiali) – Camera del Lavoro di Napoli -Via Toledo, 353. Anpi Comitato Provinciale di Napoli Testimonianze sul tema “Dai Padri ai Figli, il senso delle Quattro Giornate oggi”.

• Sabato 28 settembre, ore 11.00 – Piazzetta Aldo Masullo Sezione Anpi Collinare “Aedo Violante” in collaborazione con IoCiSto. Reading storico del gruppo culturale storico “Gli Appassionati”, testo a cura di Ersilia Di Palo. Monologo di Clotilde Punzo in ricordo della partigiana Maddalena Cerasuolo. Esibizione del Coro di IoCiSto e la riproposizione della rielaborazione in napoletano del canto partigiano O Bella Cià.

• Lunedì 30 settembre, ore 10.00 – Largo Enzo Stimolo – Emiciclo di Capodimonte. Sezione Anpi Capodimonte “Salvatore e Ciro Palumbo” – Municipalità 3 Stella San Carlo all’Arena. Omaggio floreale alle targhe commemorative di Maddalena Cerasuolo e Vincenzo Stimolo.

• Lunedì 30 settembre, ore 17.00 – Real Bosco di Capodimonte, Porta Piccola. Sezione Anpi Capodimonte “Salvatore e Ciro Palumbo” – Municipalità 3 Stella San Carlo all’Arena. Commemorazione dei Caduti delle Quattro Giornate di Napoli nel Real Bosco di Capodimonte.

• Martedì 1° ottobre, ore 10.00 – Largo San Rocco, angolo Via Marfella. Sezione Anpi Capodimonte “Salvatore e Ciro Palumbo” – Municipalità 8 Piscinola, Marianella, Chiaiano, Scampia. Omaggio floreale alle targhe commemorative dei Caduti della Strage del Maranese e di San Rocco.

• Mercoledì 2 ottobre, ore 10.00 – da Piazza Vanvitelli ai Giardini “Antonio Amoretti” (Piazza Quattro Giornate). Anpi Comitato Provinciale di Napoli – Municipalità V Vomero, Arenella. Corteo commemorativo in ricordo dei Martiri delle Quattro Giornate di Napoli con la partecipazione delle scuole medie e superiori del territorio.

• Sabato 5 ottobre, ore 9.30 – Piazza Carità FIAB Napoli Cicloverdi Cicloescursione “L’architettura del fascismo a Napoli dal Rione Carità alla Torretta” Partecipazione con bici propria – per info: 3387523019, cicloverdiposta@gmail.com – teridandolo@gmail.com.

• Lunedì 7 ottobre, ore 17.00 – Casa della Socialità, Via Francesco Verrotti, 5. Sezione Anpi “Vincenzo Siniscalchi” – Municipalità V Vomero, Arenella – Assessorato alle Politiche Giovanili. Incontro pubblico: 81° Anniversario delle Quattro Giornate di Napoli

• Mercoledì 9 ottobre, ore 18.00 – Palazzo Venezia, Via Benedetto Croce,19. Sezione Anpi Napoli Centro “Antonio Amoretti” – Aperitivo Resistente “Party Partigiano – Contro diritti e libertà: il Decreto Sicurezza 1660” A seguire “Brindisi ai resistenti napoletani e ai combattenti delle Quattro Giornate di Napoli”

• Giovedì 10 ottobre, ore 17.00 – Spi CGIL CAMPANIA. Via Duomo, 296. Anpi Comitato Provinciale di Napoli Presentazione del libro di Massimiliano Amato “Gracceva. L’avventurosa vita del partigiano che salvò Pertini e Saragat”, Arcadia Edizioni.

• Sabato 12 ottobre, ore 17.00 – Via Bosco di Capodimonte, 9g. Sezione Anpi Capodimonte “Salvatore e Ciro Palumbo” – Municipalità 3 Stella San Carlo all’Arena. Presentazione del libro di Mario Avagliano e Marco Palmieri “Le vite spezzate delle Fosse Ardeatine: le storie delle 335 vittime dell’eccidio simbolo della Resistenza”, Giulio Einaudi editore.

• Lunedì 14 ottobre, ore 9.30 – Liceo Classico Vittorio Emanuele, Via San Sebastiano,31. Aula Salvatore Di Giacomo. Sezione Anpi Napoli Centro “Antonio Amoretti” “La Libertà si conquista, sempre”. Come attualizzare il significato delle Quattro Giornate di Napoli

• Lunedì 21 ottobre, ore 16.00 – Palazzo San Giacomo, Sala Giunta. Anpi Comitato Provinciale di Napoli – Comune di Napoli – Regione Campania Presentazione del libro di Sara Cucciolito e Carlo Verde “Il Monumento alle Quattro Giornate – Nascita e rinascita di un simbolo (1964-2024)”, Grimaldi & C. Editori.

• Lunedì 22 ottobre, ore 17.00 – Sala Consiliare della pace e della solidarietà, Piazza Dante,93. Sezione Anpi Napoli Centro “Antonio Amoretti” – Municipalità 2 Avvocata, Montecalvario, Mercato, Pendino, Porto, S. Giuseppe. Conferenza stampa “Le Quattro Giornate insegnano”. Presentazione del progetto didattico-educativo associato al Premio “Antonio Amoretti – La libertà conquistata” – Concorso Nazionale EIP Italia.

Giovedì 3 ottobre alle ore 16.30 nella Sala della Loggia del Maschio Angioino ci sarà l’incontro con Gabriella Gribaudi, autrice del libro “Napoli in guerra. 1940-1943”.

Dialogano con l’autrice:

– Paolo Macry, professore emerito Federico II

– Francesco Alfano, ordinario letteratura italiana Federico II

– Stella Cervasio, giornalista

Letture a cura di Pina de Gennaro, attrice.

L’Istituto Campano per la Storia della Resistenza ha predisposto la realizzazione dell’intero fascicolo della propria rivista “Resistoria”, n. 6, 2024, sotto il titolo “Dalla libertà della memoria alla memoria che rende liberi”, dedicato all’ottantunesimo anniversario delle straordinarie giornate del settembre 1943. Inoltre, sono previste visite guidate e incontri tematici con diverse classi di varie scuole del territorio flegreo, in collaborazione con la Municipalità.

27 settembre-6 ottobre 2024 – Mostra di fotografia e documenti inediti della insurrezione della città di Napoli. Museo di Napoli – presso Fondazione “Casa dello Scugnizzo” – Piazzetta San Gennaro a Materdei, 3.