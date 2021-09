Cagliari – Rugby in carrozzina: raduno promozionale a Cagliari nel weekend

La FISPES, in collaborazione con la società sportiva SaSpo, ha organizzato a Cagliari un raduno a fini promozionali della disciplina del Rugby in carrozzina.

A guidare lo stage introduttivo di Wheelchair rugby ci penserà il Direttore tecnico nazionale Franco Tessari, coadiuvato dal vice-allenatore Roberto Convito e dall’assistente tecnico Claudio Marrucci.

Il raduno, in programma fino al 12 settembre, coinvolge Davide Giozet, Nicolò Toscano, Marco Convito e Stefano Asaro, giocatori della Nazionale italiana che spiegheranno in campo in modo dimostrativo le regole e le tattiche di gioco di uno degli sport che fanno parte del programma delle Paralimpiadi.

Gli allenamenti si svolgeranno presso il Centro Sportivo Paralimpico di Selargius.

Al raduno saranno presenti il Presidente FISPES Sandrino Porru, il Consigliere federale Antonio Murgia e il Delegato regionale Carmelo Addaris.