Brescia – Rugby in carrozzina: Padova e Milano già in testa al Campionato

Il Campionato Italiano di Rugby in carrozzina si riapre a Concesio (Brescia) all’insegna di una conferma: la squadra da battere resta il Padova Rugby, tre volte campione d’Italia nelle ultime edizioni della rassegna nazionale.

Il club padovano vince le due sfide contro l’H81 4Cats Vicenza e contro i Mastini Cangrandi Verona con ampio margine di risultato (punteggio finale rispettivamente di 61-29 e 55-32) e superiorità evidente.

Le altre due formazioni venete hanno schierato tra le loro fila numerosi atleti giovani alla loro prima esperienza di gioco, segnale molto positivo in ottica futura.

Anche la Polisportiva Milanese esce dalla prima tappa di Campionato con due belle vittorie, la prima con largo vantaggio sul Verona (50-37), mentre la seconda con finale thriller e differenza di sole due mete su un Vicenza combattivo (50-48). La squadra lombarda, che conta su un quartetto titolare che ha uno schema di gioco consolidato e compatto, ha già dimostrato di possedere una buona condizione di forma.

La sfida tra le due capolista è attesa nella seconda tappa di Padova in programma il 12-13 giugno prossimi, appuntamento che segnerà l’esordio del club di Roma alla rassegna tricolore.

Ad assistere alle gare c’erano il Presidente FISPES Sandrino Porru, il Consigliere federale Nicola Carabba, delegato di disciplina ed il Delegato Regione Lombardia Antonio Spinelli che hanno ringraziato l’Olympia Athletic Team di Concesio per la collaborazione nell’organizzazione della manifestazione.

La società bresciana sarà anche co-organizzatrice dei prossimi Assoluti di Atletica paralimpica, previsti a Concesio il fine settimana del 3-4 luglio.

Risultati partite

Mastini Cangrandi Verona vs Polisportiva Milanese 37-50

H81 4Cats Vicenza vs Padova Rugby 29-61

Padova Rugby vs Mastini Cangrandi Verona 55-32

Polisportiva Milanese vs H81 4Cats Vicenza 40-38

Classifica provvisoria

Padova Rugby 2 punti

Polisportiva Milanese 2 punti

Mastini Cangrandi Verona 0 punti

H81 4Cats Vicenza 0 punti

Ares-Romanes Wheelchair Rugby Roma 0 punti

La prima tappa del Campionato Italiano di Rugby in carrozzina, a porte chiuse, è resa possibile grazie al sostegno istituzionale del Comitato Italiano Paralimpico e al patrocinio del Comune di Concesio.

