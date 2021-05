Padova – Rugby in carrozzina: la SuperCoppa Italiana di scena sabato a Padova

Tempo di SuperCoppa Italiana per il Rugby in carrozzina.

Sabato 22 maggio alle ore 15.30 l’impianto sportivo Ca’ Rasi di Padova ospiterà un nuovo importante appuntamento di Wheelchair rugby per l’assegnazione del trofeo relativo alla stagione agonistica pre-Covid.

Le squadre che si sfideranno in campo sono il Padova Rugby e la Polisportiva Milanese, rispettivamente campione d’Italia e seconda classificata della Coppa Italia nell’anno sportivo 2019.

L’incontro sarà preceduto da un minuto di silenzio in memoria di Franco Lachin, co-fondatore del Padova Millennium Basket Onlus, club storico di basket in carrozzina.

Per FISPES saranno presenti il Consigliere Federale Antonella Munaro e il Delegato regionale Veneto Maurizio Menin e, in rappresentanza del Comune di Padova, ci sarà l’Assessore allo Sport Diego Bonavina.

La diretta streaming della partita sarà trasmessa al seguente link: https://youtu.be/2g7oaJ3EwRE

La SuperCoppa Italiana di Rugby in carrozzina, a porte chiuse, è resa possibile grazie al sostegno istituzionale del Comitato Italiano Paralimpico e al patrocinio del Comune di Padova.

Official sponsor: UniCredit, Stellantis con Autonomy

Sponsor tecnico: Luanvi

Altri partner: Pmg Italia, Human Tecar, Inail, Superabile Inail.

L’organizzazione della SuperCoppa seguirà tutte le disposizioni governative e federali in merito al contenimento del contagio da Covid-19.