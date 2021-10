Verona – Rugby in carrozzina: doppia vittoria di Campionato per i Mastini Cangrandi Verona

A Villafranca di Verona, la terza tappa di Campionato di Rugby in carrozzina si apre con il derby veneto tra i Mastini Cangrandi Verona e l’H81 Vicenza. L’incontro, determinante ai fini della classifica, vede vincenti i padroni di casa veronesi (44-39). Nella partita seguente la Polisportiva Milanese regola senza difficoltà (23-52) l’Ares-Romanes Wheelchair Rugby e consolida il secondo posto in classifica a 3 punti, dietro i campioni d’Italia del Padova Rugby, non presente a Villafranca.

Nell’ultimo match i Mastini si impongono sulla squadra romana per 48-34 in una partita combattuta più del previsto che dà ai gialloblù la certezza del terzo posto in classifica con 2 punti. È la prima volta in campionato in cui il club di Roma offre una buona prestazione e subisce una sconfitta con così poche mete di scarto, segnale indubitabile della loro crescita dal punto di vista tecnico.

Le finali di Campionato sono in programma nel fine settimana del 30-31 novembre e vedrà il confronto per la conquista dello scudetto 2021 tra le prime quattro squadre in classifica: Padova, Milano, Verona e Vicenza.