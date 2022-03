Modena – Rugby in carrozzina: Campionato Italiano al via da Modena

Dopo aver ospitato la Coppa Italia lo scorso ottobre, Modena inaugura il Campionato Italiano di Rugby in carrozzina nelle giornate del 26 e 27 marzo.

La rassegna tricolore, giunta alla sua quinta edizione, si articolerà in tre tappe e una fase finale prevista a Brescia il primo weekend di novembre.

La prima tappa modenese avrà come protagonista la squadra pluricampione del Padova Rugby, capace di aggiudicarsi negli ultimi anni quattro scudetti, due Coppa Italia e una SuperCoppa Italiana. La formazione patavina troverà in sfida gli altri quattro club iscritti al Campionato, sempre più agguerriti e desiderosi di interrompere la sua scia inarrestabile di vittorie. A Modena si inizierà a giocare sabato pomeriggio alle 15 con una replica della finale di Coppa Italia e SuperCoppa Italiana con lo scontro diretto tra i campioni d’Italia e i Mastini Cangrandi Verona, chiamati poi a confrontarsi con l’Ares Romanes Rugby Roma il giorno successivo per il terzo match in calendario. La seconda partita invece vedrà di fronte la compagine della capitale contro l’H81 4Cats di Vicenza.

Alla manifestazione, in programma alla palestra Ferraris, saranno presenti il Presidente FISPES Sandrino Porru, il Segretario Generale Walter Silvestri ed il delegato regionale Paolo Zarzana.

Le partite saranno trasmesse in diretta streaming sul canale Facebook di FISPES.

Programma orario partite

Sabato 26 marzo 2022

Ore 15: Mastini Cangrandi Verona vs Padova Rugby

Ore 17:30: H81 4Cats Vicenza vs Ares Romanes Rugby Roma

Domenica 27 marzo 2022

Ore 9:30 Ares Romanes Rugby Roma vs Mastini Cangrandi Verona

La prima giornata del Campionato Italiano di Rugby in carrozzina è resa possibile grazie al sostegno istituzionale del Comitato Italiano Paralimpico, al patrocinio del Comune di Modena e al supporto del CSI Comitato di Modena.

Official sponsor: UniCredit, Stellantis con Autonomy

Sponsor tecnico: Luanvi

Altri partner: Pmg Italia, Human Tecar, Inail, Superabile Inail, Fuori Campo Undici