SABATO 26 MARZO – ORE 10:00

GLI SCALZI A MATERDEI: CHIESA DI SANT’AGOSTINO E GIARDINO STORICO

La visita, all’interno del rione storico di Materdei, avrà inizio dalla chiesa Santa Maria della Verità, nota anche come Sant’Agostino degli Scalzi. La sua storia è legata alla leggenda su un miracolo avvenuto a fine XVI secolo, quando un nobile napoletano fu prosciolto da gravi accuse verso il Re di Spagna e volle erigere una chiesa – con annesso monastero – dedicata alla Madonna, alla quale si era rivolto per il riconoscimento della verità.

Il nuovo edificio venne eretto tra il 1604 e il 1630 da Giovan Giacomo di Conforto. Nel corso dei secoli, la chiesa è stata restaurata più volte per rimediare ai danni di alcuni terremoti. In questa chiesa si svolsero i funerali di Giacomo Leopardi, che viveva in un edificio vicino la chiesa, ospite dell’amico Antonio Ranieri, durante l’epidemia di colera del 1837. All’interno si trovano preziose decorazioni in stucchi di Domenico Vaccaro ed opere di artisti del Seicento e Settecento come Massimo Stanzione, Andrea d’Aste e Giacomo del Po.

La visita proseguirà presso Il Giardino degli Scalzi, una delle oasi verdi nascoste del quartiere Materdei e risalente al 1592, ex Giardino del Monastero di Sant’Agostino degli Scalzi. Nascosto dai palazzi, raggiunge i 2.500 mq e conserva ancora la sua forma originaria. La sua storia si intreccia con la vita privata di uno dei più celebrati e amati scrittori napoletani, Giuseppe Marotta, che trascorse gran parte della propria giovinezza in un piccolo appartamento al pianterreno. Nel 2013 l’associazione Gioventù Cattolica ( Asso.Gio.Ca) ha ottenuto il comodato d’uso gratuito dall’Augustissima Arciconfraternita dei Pellegrini ed il giardino è tornato a nuova vita dopo lo stato di degrado in cui versava dopo decenni di incuria oltre che sede di attività di volontariato sociale, di campi estivi, di progetti finalizzati alla riconnessione della comunità al giardino.

APPUNTAMENTO ore 10:00 in via Santa Teresa degli Scalzi, angolo Vico Lungo Sant’Agostino degli Scalzi (salendo via S. Teresa degli Scalzi è poco prima dell’incrocio con via Materdei)

DURATA 2 ore circa

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO euro 12,00 (comprensivo di radioguide e contributo per l’apertura del giardino)

N.B. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

E’ obbligatorio l’uso della mascherina; il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di distanziamento sociale.

Si ricorda inoltre che per l’accesso al giardino sarà obbligatorio esibire il super green pass.

INFO E PRENOTAZIONI 3922863436 – cultura@sirecoop.it

**********************

SABATO 26 MARZO – ORE 10:30

SANT’ANTONIO AI MONTI E PIGNASECCA TRA SCORCI, LEGGENDE ED ARTE

La Cooperativa Sire vi accompagnerà in una passeggiata tutta in discesa, tra vicoli, palazzi nobiliari e scorci unici che da Corso Vittorio Emanuele, tra le discese ed i gradini di salita Sant’Antonio ai Monti, luogo poco noto che conserva ancora il fascino dei vicoli non toccati dal turismo, ci condurrà alla Pignasecca, storico e vivace mercato che conserva segreti tra chiese e palazzi. Sapevate per esempio che il nome Pignasecca deriva da una leggenda legata alle gazze ladre? E che nella chiesa carmelitana di Santa Maria di Montesanto, tappa del percorso, è sepolto Alessandro Scarlatti? Proseguiremo attraverso le strade e le leggende del quartiere fino ad arrivare a Palazzo Mastelloni e palazzo Trabucco, splendide architetture napoletane adiacenti a piazza Carità, dove si concluderà l’itinerario.

APPUNTAMENTO ore 10:30 uscita fermata funicolare “Corso Vittorio Emanuele” (Funicolare di Montesanto), Napoli

DURATA 2 ore circa

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO euro 10,00 (comprensivo di radioguide)

N.B. La PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). La visita si effettua al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

E’ obbligatorio l’uso della mascherina; il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di distanziamento sociale.

INFO E PRENOTAZIONI 3922863436 – cultura@sirecoop.it

**********************

DOMENICA 27 MARZO – ORE 10:30

A SPASSO NEL TEMPO SULLA COLLINA DI PIZZOFALCONE

La Cooperativa SIRE vi propone un viaggio a ritroso alla scoperta delle origini della città di Napoli sulla collina dove nacque Partenope. ll nome di Pizzofalcone risale alla metà del Duecento e deriva dall’attività di caccia con il falcone che Carlo I d’Angiò svolgeva in questa zona all’epoca esterna alle mura della città. Con il passare dei secoli vari complessi religiosi vi furono realizzati, tra i quali il noviziato dei Gesuiti, con annessa chiesa dedicata alla Madonna Annunziata, diventato Scuola della Nunziatella (che vedremo dall’esterno) a partire dal 1787. Esso costituisce uno dei più antichi istituti di formazione militare d’Italia e del mondo. Alla collina è legato anche il nome di importanti palazzi nobiliari, come palazzo Serra di Cassano (esterno), opera dell’architetto Ferdinando Sanfelice e legato agli eventi della Repubblica Napoletana del 1799. Attraverso salita Echia arriveremo sulla cima della collina, dove c’è il sito archeologico di Monte Echia, con i resti della villa di Licinio Lucullo. Tramite le rampe di Pizzofalcone, lungo le quali si può ammirare Villa Ebe (esterno), costruita nel 1922 secondo il gusto e lo stile neogotico dall’eclettico architetto ed urbanista Lamont Young, scenderemo al Chiatamone dove, all’ombra del Castel dell’Ovo, si concluderà l’itinerario.

APPUNTAMENTO ore 10:30 in Piazza Plebiscito ai piedi della scala che conduce alla Basilica di San Francesco di Paola

DURATA due ore circa

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO € 10,00 – comprensiva di auricolari

N.B. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti. E’ obbligatorio l’uso della mascherina; il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di distanziamento sociale.

INFO E PRENOTAZIONI 3922863436 – cultura@sirecoop.it

**********************

DOMENICA 27 MARZO – ORE 10:30

LE VIE DEL LIBERTY: PASSEGGIATA NELLO STILE FLOREALE NAPOLETANO

La Cooperativa Sire vi accompagnerà in un percorso in discesa che dal Vomero arriverà a piazza Amedeo attraversando alcune delle più belle vie del Liberty napoletano: da via Palizzi a via del Parco Margherita. Attraverso queste panoramiche arterie cittadine avremo la possibilità di scoprire lo stile simbolo dell’inizio del Novecento, che a Napoli si è espresso soprattutto attraverso l’architettura, incrociandosi con lo stile eclettico di fine Ottocento: linee morbide e sinuose, forme floreali, colori vivaci, ferro battuto e vetro sono gli elementi principali che caratterizzeranno gli edifici sorti nei nuovi quartieri residenziali sorti tra la collina del Vomero e la parte alta di Chiaia, specchio di una società in evoluzione, dove si affermano nuovi protagonisti della vita civile.

APPUNTAMENTO ore 10:30 presso l’uscita CIMAROSA della Funicolare di Chiaia (è l’ultima fermata)

DURATA due ore circa

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO euro 10,00 (comprensivo di radioguide)

N.B. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

E’ obbligatorio l’uso della mascherina; il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di distanziamento sociale.

INFO E PRENOTAZIONI 3922863436 – cultura@sirecoop.it