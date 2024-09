Roma – La Scuola Itinerante Federale torna a Brescia il 21 e 22 settembre

Nel fine settimana, l’impianto Abba Tartaglia accoglierà 15 partecipanti e lo staff federale







Sabato 21 e domenica 22 settembre approda a Brescia la Scuola Itinerante Federale, il percorso rivolto ai giovani atleti under 14 con disabilità organizzato dalla FISPES e da Bayer Italia, che affianca la Federazione in veste di Official Sponsor per il secondo anno consecutivo.

L’evento avrà luogo presso l’impianto sportivo Abba Tartaglia e accoglierà i 15 partecipanti e i tecnici federali per il primo appuntamento dopo la pausa estiva, fatto di due giornate di attività ludico-sportive volte a consolidare l’integrazione dei bambini e la loro socializzazione.

Il percorso itinerante della Scuola Federale si pone infatti l’obiettivo di facilitare l’espressione dei più piccoli attraverso l’attività motoria nel rispetto delle abilità di ciascuno. L’iniziativa diviene così propedeutica alla scelta di uno sport tramite cui i giovani atleti federali possano mettere a frutto le proprie capacità e passioni, mettendosi alla prova in diverse discipline paralimpiche in un ambiente volto a stimolare l’inclusione.

Questo il programma dettagliato della tappa bresciana della Scuola Itinerante

Sabato 21 settembre

ore 15:30 ingresso in campo e saluti istituzionali

ore 16:00 inizio 1^ sessione di attività

ore 18:00 fine attività

ore 20:00 cena presso Hotel

Domenica 22 settembre

ore 10:00 ingresso in campo e inizio sessione di attività

ore 12:00 fine attività

ore 13:00 pranzo

ore 14:00 fine raduno

L’organizzazione dell’evento è resa possibile grazie al CUS Brescia