Ercolano – Il Comune partecipa al bando del Dipartimento delle Pari Opportunità per creare una struttura dedicata a supporto, tutela e inclusione delle persone vittime di discriminazione.

“Ercolano vuole essere un esempio di inclusione e rispetto dei diritti di tutti. Il nostro obiettivo è fornire una tutela concreta alle persone LGBTQIA+ vittime di discriminazione, violenza o che si trovano in condizioni di vulnerabilità, per questo abbiamo deciso di partecipare a un bando per realizzare un centro contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere” – dichiara in una nota Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale di ANCI, annunciando la partecipazione del Comune all’avviso pubblico del Dipartimento delle Pari Opportunità del Governo.







“Vogliamo offrire un aiuto concreto a chiunque subisca atti di discriminazione, garantendo uno spazio sicuro e accogliente, in cui trovare sostegno, tutela e risposte efficaci. I centri di ascolto e gli sportelli antiviolenza, attivi da diversi anni sul nostro territorio, hanno dimostrato l’efficacia di questi strumenti. Con la creazione di questo centro ci impegniamo a combattere ogni forma di discriminazione e a continuare a promuovere una cultura dell’uguaglianza. Nessuno deve sentirsi solo di fronte all’odio o alla discriminazione per il proprio orientamento sessuale o identità di genere” – spiega il sindaco di Ercolano.

Il nuovo centro offrirà una gamma di servizi essenziali per garantire a chi è vittima di discriminazione un percorso di supporto completo, con l’obiettivo di costruire una società più giusta e inclusiva. “Lavoriamo ogni giorno per costruire una comunità sempre più unita e solidale, dove le diversità siano riconosciute come una ricchezza” – conclude il primo cittadino.