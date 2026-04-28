Calcio-Napoli: la vittoria con la Cremonese avvicina la Champions (di Ernesto Pucciarelli)

Dopo le incommentabili partite con Parma e Lazio, s’aspettava una forte reazione della squadra azzurra e la risposta non s’è fatta attendere. Conta poco o niente che l’avversaria di turno si chiamasse Cremonese: quando il Napoli “fa” il Napoli, non c’è trippa per gatti!







Adesso l’ultimo scoglio da superare è il Como. Basterebbe agli azzurri anche un pari per mantenere margini di sicurezza sulle compagini avversarie in questa corsa per la qualificazione all’Europa che conta. Non sarà facile, però il Como dell’ultimo periodo non sembra più essere uno schiacciasassi…

Sarà anche importante restare ancorati al secondo posto in classifica. Non si sa mai, dopo che il mondo del calcio è stato messo in forte agitazione a seguito delle vicende che hanno coinvolto il settore arbitrale a tutti i livelli…

E’ probabile che si tratti solo di una bolla di sapone, ma non si può escludere, invece, l’avvicinarsi di una tempesta, più o meno simile a Calciopoli. Basterà solo attendere gli sviluppi del caso e non farsi trovare impreparati rispetto ai prossimi eventi.

Ernesto Pucciarelli