Ercolano – Un maggio ricco di appuntamenti al Parco Archeologico di Ercolano: l’ultimo atto de “I luoghi del cibo”, le aperture in occasione della Festa del Lavoro e della Domenica al Museo, e i nuovi percorsi tematici dedicati al mito di Ercole per famiglie e bambini. Un programma pensato per pubblici diversi, che conferma il ruolo del Parco come polo culturale vivo e accessibile nel cuore dell’area vesuviana.

1 maggio – Ultimo appuntamento con “I luoghi del cibo a Ercolano”

Visita tematica | Ultimo appuntamento della stagione

Il 1° maggio si chiude con l’ultimo appuntamento il ciclo di visite tematiche “I luoghi del cibo a Ercolano”, un percorso dedicato alla civiltà del cibo e ai piaceri della tavola nel mondo romano. Dal thermopolium alle domus, dal forno all’Antica Spiaggia fino al Padiglione della Barca, la visita racconta abitudini alimentari, commercio, produzione del pane, pesca e i dati emersi dalle più recenti ricerche antropologiche sul sito.

Informazioni pratiche

Data: 1° maggio 2026

Turni: 10:00–11:00 (visita in italiano) – 11:30–12:30 (visita in inglese)

Gruppi: max 25 persone per turno

Costo: attività gratuita con biglietto ordinario di ingresso al sito

Prenotazioni: www.coopculture.it/it/prodotti/i-luoghi-del-cibo-a-ercolano/

Visita la mostra collegata a Villa Campolieto

Si consiglia l’acquisto del biglietto integrato Parco + mostra per integrare la visita con la mostra “Dall’uovo alle mele. La civiltà del cibo e i piaceri della tavola a Ercolano”, allestita a Villa Campolieto (Corso Resina 283), a pochi metri dal Parco.

1 maggio – Festa del Lavoro: il Parco è regolarmente aperto

In occasione della Festa del Lavoro il Parco Archeologico di Ercolano osserverà il consueto orario di apertura. L’ingresso è a pagamento secondo le tariffe ordinarie.

Orario: 8:30 – 19:30 (ultimo ingresso ore 18:00)

Ingresso: a pagamento con tariffe ordinarie (riduzioni e gratuità secondo normativa)

Informazioni:

3 maggio – #domenicalmuseo: ingresso gratuito al Parco e a Villa Sora

Domenica 3 maggio torna l’appuntamento con l’iniziativa ministeriale #domenicalmuseo: tutti i siti statali sono accessibili gratuitamente per l’intera giornata. Il Parco Archeologico di Ercolano aderirà all’iniziativa con ingresso libero per tutti i visitatori.

Data: domenica 3 maggio 2026

Orario: 8:30 – 19:30 (ultimo ingresso ore 18:00)

Ingresso: gratuito per tutti

Gruppo Archeologico Vesuviano, dalle ore 10.30 alle ore 12.45, accoglierà appassionati e curiosi con una visita guidata gratuita, accompagnandoli alla scoperta degli ambienti ancora conservati della villa.

Prenotazioni: 379 2196736 – archeotorre@gmail.com Per #domenicalmuseo aperta gratuitamente anche Villa Sora, a Torre del Greco, un’occasione per scoprire e valorizzare un luogo di rilevante interesse storico e culturale del territorio, inserito nel circuito delle iniziative di promozione del patrimonio. Il, dalle, accoglierà appassionati e curiosi con una, accompagnandoli alla scoperta degli ambienti ancora conservati della villa.Prenotazioni:

8 e 15 maggio – “Ercole in città” – Visita tematica per famiglie

Itinerario mitologico per bambini e famiglie

Con l’arrivo di maggio debutta “Ercole in città”, un itinerario tematico dedicato al mito dell’eroe attraverso affreschi, edifici pubblici e racconti delle sue celebri fatiche. Il percorso è pensato in particolare per bambini e famiglie, con un approccio narrativo e coinvolgente che rende l’archeologia accessibile e appassionante anche per i più piccoli.

Informazioni pratiche

Date: 8 maggio e 15 maggio 2026

Turni: 10:00–11:00 (visita in italiano) – 11:30–12:30 (visita in inglese)

Gruppi: max 25 persone per turno

Costo: attività gratuita con biglietto ordinario di ingresso al sito