BCP.it

Napoli – Nell’ambito del programma comunitario FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE, promosso dal Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare e attuato da ISMEA – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, Città della Scienza dedica il weekend del 2 e 3 maggio al mangiar sano. Attraverso laboratori interattivi ed esperienze coinvolgenti, piccoli e grandi visitatori potranno scoprire quanto sia importante il consumo di frutta e verdura per adottare abitudini alimentari sane, prevenire gli sprechi e promuovere stili di vita sostenibili.

 

BCP.it

-->