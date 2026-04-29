Torre del Greco, riapre alla circolazione il tratto della Litoranea interessato dai lavori



Torre del Greco – Riapre al transito veicolare il tratto della Litoranea temporaneamente interdetto alla circolazione a seguito dei lavori di riqualficazione che stanno interressando il lungomare di Torre del Greco. Come annunciato nei giorni scorsi, da oggi, martedì 28 aprile, è tornata ad essere percorribile con le auto, nel senso unico di marcia in direzione Torre Annunizata, la parte della strada dove insiste il cantiere destinato a cambiare il volto della zona, attraverso l’ampliamento dei marciapiedi, il rifacimento del manto stradale e l’adeguamento dei servizi, oltre ad un complessivo riassetto degli arredi.

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A presenziare alla riapertura della circolazione, è arrivato in zona anche il sindaco Luigi Mennella, accompagnato tra gli altri dal dirigente Egidio Ciani. È stata questa l’occasione per fare il punto della situazione in relazione agli interventi che nel complesso stanno interessando (e interesseranno) l’intero litorale. “Stando a quanto mi è stato illustrato – ha detto il primo cittadino – i lavori proseguono secondo i tempi prestabiliti. Un lieve ritardo si era registrato nei mesi scorsi, in particolare a causa delle avverse condizioni meteorologiche, che avevano portato ad un rallentamento complessivo delle opere. Seguendo questo ritmo, mi è stato assicurato che sarà rispettato il termine di fine maggio per la conclusione delle attività necessare alla temporanea eliminazione delle barriere, per permettere ai bagnanti di godere appieno delle nostre spiagge e agli operatori di poter lavorare senza problemi di sorta”.







Nel frattempo, come già avvenuto, nei prossimi fine settimana saranno allestite apposite passerelle provvisorie per consentire l’accesso agli stabilimenti già attrezzati e alle aree libere del litorale. Il sopralluogo effettuato dal sindaco, ha permesso anche confrontarsi con i titolari degli esercizi commerciali e con i residenti della zona: “Tra gli argomenti maggiormente dibattuti – ammette Luigi Mennella – c’era la ventilata, e mai ufficializzata, ipotesi di istituire in via Litoranea il senso unico di marcia una volta ultimati tutti gli interventi di riqualificazione. A quanti hanno sollevato le loro perplessità, è stato ribadito quanto già sostenuto nel recente passato, in particolare dopo che era arrivata alla nostra attenzione la notizia secondo la quale era stata promossa addirittura una petizione: si tratta di ipotesi emerse a seguito di un incontro che aveva trattato numerosi aspetti e per la quale non c’è alcun atto ufficiale. Ogni decisione sul futuro della Litoranea sarà presa di concerto con i soggetti interessati, senza fughe in avanti e senza la necessità di ingenerare ‘iniziative politiche’ fondate sul nulla, come purtroppo spesso capita nella nostra città”.