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Torre del Greco – Riapre al transito veicolare il tratto della Litoranea temporaneamente interdetto alla circolazione a seguito dei lavori di riqualficazione che stanno interressando il lungomare di Torre del Greco. Come annunciato nei giorni scorsi, da oggi, martedì 28 aprile, è tornata ad essere percorribile con le auto, nel senso unico di marcia in direzione Torre Annunizata, la parte della strada dove insiste il cantiere destinato a cambiare il volto della zona, attraverso l’ampliamento dei marciapiedi, il rifacimento del manto stradale e l’adeguamento dei servizi, oltre ad un complessivo riassetto degli arredi.

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