Un ricco programma estivo: Corporea con gli exhibit interattivi, spettacoli al Planetario e science show pensati per turisti, famiglie e curiosi di ogni età. Il 12 agosto torna Appuntamento in Via Lattea con la “Grande Eclissi”.







Città della Scienza aperta d’estate con un’offerta rivolta a turisti e residenti di ogni fascia d’età. Il polo tecnologico napoletano si propone come un hub esperienziale dove la divulgazione scientifica passa attraverso l’interattività e l’apprendimento ludico. L’apertura è garantita dal martedì alla domenica, con orario 10:00 – 16:00 e chiusura solo nei giorni 15, 16 e 17 agosto. Tra i percorsi principali spiccano: CORPOREA: il primo museo europeo dedicato all’anatomia umana, visitabile con il supporto del robot umanoide Aphel; Insetti & Co.: mostra espositiva incentrata sulla micro-fauna degli artropodi; il Planetario: spettacoli per esplorare lo spazio e le galassie.

La programmazione del fine settimana del 1° e 2 agosto propone il Science Show intitolato “MINI BAR DEL LATTE: ‘Assaggi’ da Detective”, in scena alle 11:30 e alle 14:30. L’attività trasforma i partecipanti in veri e propri investigatori della scienza, guidandoli alla scoperta delle proprietà del latte attraverso semplici esperimenti, osservazioni ed esperienze pratiche per esplorare la materia in modo curioso e partecipato. Per il 12 agosto è calendarizzato poi “Appuntamento in Via Lattea”, serata dedicata al fenomeno astronomico più atteso dell’anno: la Grande Eclissi. Con accoglienza alle ore 20:15, l’evento prenderà il via sotto la cupola del Planetario con una proiezione immersiva e un collegamento in diretta nazionale con altri planetari nazionali grazie all’iniziativa promossa da INAF, PLANit e UAI, per seguire insieme immagini, approfondimenti ed emozioni dell’eclissi solare. L’esperienza proseguirà inoltre con due ospiti: il dott. Angelo Zinzi, coordinatore delle attività di Esplorazione del Sistema Solare dell’ASI (Agenzia Spaziale Italiana), e la performer musicale Helen Tsefazghi. Entrambi condurranno gli ospiti in un affascinante viaggio alla scoperta della Luna e delle più ambiziose missioni spaziali, dando vita a un dialogo tra scienza e musica, accompagnato dalle suggestive immagini astronomiche proiettate sulla cupola. La serata si concluderà poi all’aperto con un piacevole aperitivo accompagnato da note lounge music, unendo rigore scientifico, arte e convivialità sotto la brezza delle sere d’estate.