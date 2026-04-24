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Ercolano – In occasione della Festa della Liberazione, il Parco Archeologico di Ercolano apre le proprie porte a tutti i visitatori con ingresso gratuito. Il 25 aprile il sito sarà accessibile secondo i consueti orari di apertura (dalle ore 8:30 alle ore 19:30 -ultimo ingresso ore 18:00), offrendo a residenti e turisti l’opportunità di vivere uno dei siti patrimonio UNESCO del Vesuviano in una giornata di festa e memoria collettiva.
Informazioni e aggiornamenti su  ercolano.cultura.gov.it.

Saranno regolarmente aperti:
il Padiglione della Barca, che custodisce testimonianze eccezionali del profondo legame tra Ercolano e il mare, tra cui la lancia militare rinvenuta sull’antica spiaggia;
l’Antiquarium, prezioso scrigno della vita quotidiana romana, con i legni antichi carbonizzati, conservatisi in modo straordinario, e i celebri Ori di Ercolano, simbolo della raffinatezza degli antichi abitanti.
Il 25 aprile sarà aperta anche la mostra “Dall’uovo alle mele. La civiltà del cibo e i piaceri della tavola a Ercolano”. Allestita negli spazi monumentali di Villa Campolieto (Corso Resina 283, Ercolano) – splendida dimora settecentesca del Miglio d’Oro a pochi passi dal sito – la mostra conduce i visitatori in un percorso immersivo dedicato alla cultura alimentare nell’antica Ercolano: reperti organici di straordinaria conservazione, utensili, vasellame e oggetti di uso quotidiano raccontano le abitudini degli antichi Ercolanesi, in dialogo con la raffinata architettura vanvitelliana che fa da cornice all’esposizione.
Orario mostra: 9:00 – 19:00 (ultimo ingresso ore 18:00)
Biglietto combinato Villa Campolieto + Mostra: € 7 intero
Acquisto online: ercolano.cultura.gov.it/dalluovoallemele

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