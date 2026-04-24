Per la Festa della Liberazione ingresso gratis agli Scavi di Ercolano. Ultime date disponibili per VENI, VIDI, HERCVLANEVM, la Virtual Reality Experience del Parco archeologico





Informazioni e aggiornamenti su ercolano.cultura.gov.it. Ercolano – In occasione della Festa della Liberazione, il Parco Archeologico di Ercolano apre le proprie porte a tutti i visitatori con ingresso gratuito. Il 25 aprile il sito sarà accessibile secondo i consueti orari di apertura (dalle ore 8:30 alle ore 19:30 -ultimo ingresso ore 18:00), offrendo a residenti e turisti l’opportunità di vivere uno dei siti patrimonio UNESCO del Vesuviano in una giornata di festa e memoria collettiva.Informazioni e aggiornamenti su ercolano.cultura.gov.it. Saranno regolarmente aperti:

il Padiglione della Barca, che custodisce testimonianze eccezionali del profondo legame tra Ercolano e il mare, tra cui la lancia militare rinvenuta sull’antica spiaggia;

l’Antiquarium, prezioso scrigno della vita quotidiana romana, con i legni antichi carbonizzati, conservatisi in modo straordinario, e i celebri Ori di Ercolano, simbolo della raffinatezza degli antichi abitanti.

Il 25 aprile sarà aperta anche la mostra “Dall’uovo alle mele. La civiltà del cibo e i piaceri della tavola a Ercolano”. Allestita negli spazi monumentali di Villa Campolieto (Corso Resina 283, Ercolano) – splendida dimora settecentesca del Miglio d’Oro a pochi passi dal sito – la mostra conduce i visitatori in un percorso immersivo dedicato alla cultura alimentare nell’antica Ercolano: reperti organici di straordinaria conservazione, utensili, vasellame e oggetti di uso quotidiano raccontano le abitudini degli antichi Ercolanesi, in dialogo con la raffinata architettura vanvitelliana che fa da cornice all’esposizione.

Orario mostra: 9:00 – 19:00 (ultimo ingresso ore 18:00)

Biglietto combinato Villa Campolieto + Mostra: € 7 intero

Acquisto online: ercolano.cultura.gov.it/dalluovoallemele

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Si avvicinano, inoltre, le ultime date disponibili per VENI, VIDI, HERCVLANEVM, la Virtual Reality Experience che dal mese di febbraio ha trasformato la visita al Parco Archeologico di Ercolano in un viaggio immersivo nell’antica città sepolta dall’eruzione del Vesuvio.







Grazie a questo nuovo progetto sperimentale, il passato non è mai stato così vicino per i fruitori che, grazie ai visori 3D, possono attraversare virtualmente le strade, gli edifici e gli ambienti della Ercolano romana, con un livello di coinvolgimento emotivo e cognitivo del tutto inedito. Si tratta di un’iniziativa innovativa, coinvolgente e accessibile, che consente di entrare idealmente nell’antica Ercolano, esplorarne gli spazi, riviverne atmosfere e dettagli, osservare ambienti e architetture ricostruiti in 3D come se fossero davanti ai propri occhi.

Grazie alla realtà virtuale, i visitatori possono comprendere meglio l’organizzazione urbana, gli edifici e la vita quotidiana della città antica.

Per vivere questo “viaggio”, senza costi aggiuntivi (sarà sufficiente acquistare il biglietto di ingresso), le ultime date disponibili sono: 27 e 29 aprile 2026 e 4 maggio 2026.

L’esperienza è accessibile a ogni tipologia di pubblico, con un’attenzione particolare alle persone con disabilità fisiche, cognitive e sensoriali. Il personale specializzato del Parco accompagna i partecipanti in ogni fase, garantendo sicurezza e piena fruibilità.

Informazioni pratiche

Date disponibili: 27 aprile – 29 aprile – 4 maggio 2026

Giorni: lunedì e mercoledì

Orario: dalle 9:30 alle 12:30

Luogo: Visitor Center del Parco

Modalità: turni da 10 minuti, 2 postazioni per 2 visitatori contemporaneamente

Costo: gratuita, inclusa nel biglietto ordinario di ingresso al sito

Prenotazione obbligatoria

Online: ercolano.coopculture.it

Call center: +39 081 0106490 (lun–sab, ore 9:00–17:00)

Posti limitati. Si consiglia la prenotazione anticipata.