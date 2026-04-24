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Torre del Greco – Sarà pubblicato nei prossimi giorni, sul sito del Comune di Torre del Greco, il modulo per presentare l’istanza relativa agli interventi a sostegno delle attività commerciali ed artigianali poste nelle zone precluse al traffico a seguito della realizzazioni di interventi ed opere pubbliche. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella dà dunque una decisa accelerata alle procedure relative a possibili sgravi e bonus stabiliti dal regolamento contenuto nella delibera proposta dall’assessore Anna Fiore, che dopo il voto favorevole in giunta , è stato definitivamente approvato nella seduta del consiglio comunale di mercoledì 22 aprile.

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