Vico Equense – Vico in Jazz, quattro serate di grande musica al Chiostro: dal 24 al 28 luglio il jazz protagonista dell’estate di Vico Equense

Il Chiostro della Santissima Trinità e Paradiso si conferma uno dei luoghi simbolo dell’estate culturale di Vico Equense. Dal 24 al 28 luglio torna Vico in Jazz, la rassegna inserita nel cartellone di Vico d’Estate, con la direzione artistica del maestro Pasquale De Rosa, che porterà sul palco artisti di primo piano della scena jazz italiana insieme a giovani musicisti e progetti originali.

Un calendario pensato per offrire al pubblico esperienze musicali diverse, tra improvvisazione, contaminazioni e spettacolo, confermando la scelta dell’Amministrazione comunale capeggiata dal Sindaco Giuseppe Aiello di investire nella cultura e nella musica di qualità.

La rassegna prenderà il via venerdì 24 alle ore 21.30 con il Freedom Jazz Trio feat. Emanuele Cisi. Sul palco si esibiranno Emanuele Cisi al sax, Emiliano De Luca al basso, Claudio Borrelli alla batteria e Lello Petrarca al pianoforte.

Sabato 25 luglio, sempre alle 21.30, sarà la volta di “Festa in casa De Moraes”, uno spettacolo che intreccia musica e parole con Carlo Lomanto (voce e chitarra), Paolo Cresta (voce recitante), Fabrizio Di Vito (tromba), Corrado Cirillo (basso), Raffaella Vastafuro (voce) e Vincenzo Gionta (batteria).

Domenica 26 luglio, alle 21.00, la serata si aprirà con il concerto degli studenti del seminario jazz “Arte di improvvisare”, seguito dall’esibizione del Pasquale De Rosa 4ET, formazione composta da Pasquale De Rosa al pianoforte, Giulio Martino al sax, Gianluigi Goglia al basso e Giuseppe La Pusata alla batteria.

La rassegna si concluderà martedì 28 luglio alle ore 21.00 con il Lorenzo Hengeller 4ET, che proporrà un repertorio dedicato alle canzoni di Carosone, Luttazzi e dello stesso Hengeller. Sul palco Lorenzo Hengeller (pianoforte e voce), Bernardo Guerra (batteria), Gabriele Evangelista (contrabbasso) e Gianfranco Campagnoli (tromba).

“Con Vico in Jazz – dichiara il sindaco Giuseppe Aiello – confermiamo la volontà di costruire un’estate che abbia nella cultura uno dei suoi punti di forza. Il Chiostro è un luogo straordinario che, grazie alla musica, diventa uno spazio di incontro, bellezza e partecipazione. Abbiamo scelto di dedicare un calendario ricco al jazz perché rappresenta un linguaggio universale, capace di unire tradizione, creatività e innovazione. Offrire eventi di questo livello significa valorizzare il nostro patrimonio e rendere Vico Equense sempre più attrattiva anche dal punto di vista culturale”.

La rassegna rappresenta uno degli appuntamenti più attesi di Vico d’Estate, con l’obiettivo di offrire serate di qualità in una cornice unica, valorizzando artisti affermati, giovani talenti e il fascino senza tempo del jazz.