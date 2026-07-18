Un uomo di 49 anni è stato denunciato a Fuorigrotta per truffa aggravata ai danni dello Stato, frode informatica e mancata esposizione della Tabella dei Giochi Proibiti. L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato San Paolo in collaborazione con il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.







Durante un controllo all’interno di un esercizio commerciale della zona, le forze dell’ordine hanno scoperto sei apparecchi da gioco illegali, completamente privi di autorizzazioni e non collegati alla rete telematica statale. Il 49enne, socio del locale, è stato denunciato; oltre al sequestro immediato dei macchinari, gli sono state comminate sanzioni amministrative per un valore complessivo di 66 mila euro.