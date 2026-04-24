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San Giorgio a Cremano – Domenica 26 aprile, alle ore 17:30, le storiche mura della Fonderia Righetti (Villa Bruno) torneranno a vibrare per l’adrenalina del grande wrestling internazionale. La promotion I Miti del Wrestling presenta il suo nuovo, attesissimo evento: “Il Ruggito del Drago”.

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