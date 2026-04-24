Il grande wrestling torna a San Giorgio a Cremano: domenica “Il Ruggito del Drago” infiammerà Villa Bruno



San Giorgio a Cremano – Domenica 26 aprile, alle ore 17:30, le storiche mura della Fonderia Righetti (Villa Bruno) torneranno a vibrare per l’adrenalina del grande wrestling internazionale. La promotion I Miti del Wrestling presenta il suo nuovo, attesissimo evento: “Il Ruggito del Drago”.

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L’ingresso sarà completamente gratuito fino a esaurimento posti, offrendo a cittadini e appassionati uno spettacolo unico nella cornice di quella che è considerata una delle location più suggestive d’Italia.







Il culmine della serata vedrà la difesa del Titolo di Campione dell’Unione Europea IMW. Il campione in carica, Flavio Augusto, dovrà affrontare l’oscurità di Luke Astaroth in un brutale Hardcore Match. Come se la stipulazione non fosse già abbastanza estrema, il General Manager “The Myth” Michele M. Ippolito ha promesso un annuncio shock: durante lo show verrà rivelata una seconda stipulazione speciale che cambierà le sorti del match.

I fan assisteranno ad una card internazionale di alto livello. Direttamente da NXT UK, la star internazionale Levi Muir arriva a San Giorgio per misurarsi con il talento tecnico di Fabio Ferrari. Il giovane esordiente Vittorio Costanzi affronterà la prova più difficile della sua carriera contro “l’uomo più cattivo d’Italia”, il veterano Dave Blasco. Sarà difeso il EPW Silver in un frenetico 4-Way Match. Il campione Omar Prince dovrà vedersela contemporaneamente con tre dei migliori pesi leggeri del panorama nazionale: Marcus Valentine, Davide Adami e Romeo.

Fondata con l’obiettivo di riportare il wrestling d’eccellenza nel Sud Italia, I Miti del Wrestling è oggi una delle realtà più solide e seguite del panorama nazionale. Sotto la guida del General Manager Michele M. Ippolito — storico giornalista e pioniere della disciplina in Italia — la compagnia si distingue per produzione di alta qualità, match che mescolano narrazione (storytelling) e atletismo puro e respiro internazionale.