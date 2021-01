Ancona – Atletica paralimpica: parte da Ancona la stagione indoor ed invernale di lanci

L’Atletica paralimpica riparte nel 2021 con i Campionati Italiani Indoore Lanci Invernali.

Venerdì 22 e sabato 23 gennaioAncona darà vita alle prime competizioni nazionali di un anno che, Covid permettendo, dovrebbe portare alle Paralimpiadi di Tokyo a fine agosto.

Mentre il PalaIndoor vedrà in azione 62 atleti impegnati nelle gare al coperto di velocità e salti, le pedane dell’adiacente Stadio Italico Conti troveranno 53 lanciatori pronti a conquistarsi i titoli invernali delle specialità di disco, giavellotto, peso e clava ed iniziare la campagna punti per l’edizione 2021 della Coppa Italia Lanci.

La gare inizieranno venerdì alle 14:30 per la sessione pomeridiana e sabato alle 8:45 per la sola sessione mattutina. Causa Covid, le cerimonie di premiazione non avranno luogo. Le medaglie saranno consegnate alle società a fine competizione.

In contemporanea alle manifestazioni FISPES, co-organizzate insieme alla società marchigiana dell’Anthropos Civitanova, si svolgeranno i Campionati Italiani Indoor della FISDIR (Federazione Italiana Sport Disabilità degli Intellettivo Relazionali).

I Campionati seguiranno tutte le disposizioni governative vigenti in materia di contenimento della diffusione del Covid-19.