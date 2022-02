Parigi – Atletica paralimpica: buoni test indoor per i velocisti azzurri in Francia

Trasferta positiva per gli sprinter azzurri al Meeting di Mondeville in Francia.

Sui 60 metri indoor Riccardo Bagaini (Sempione 82) corre in 7.23 e avvicina di soli 4 centesimi di secondo il primato italiano T47, siglato ad inizio mese a Padova.

La pista francese rappresenta anche il rientro ufficiale alle gare di Simone Manigrasso. Il velocista T64 delle Fiamme Gialle si era infortunato gravemente durante le batterie degli Europei di Bydgoszcz lo scorso giugno. Il suo ritorno vale 7.54 avanti di 4 centesimi rispetto al bronzo continentale dei 100 Riccardo Cotilli (Sempione 82).

Il 18enne T64 Fabio Bottazzini (Polha Varese), proveniente dalle giovani leve della UniCredit FISPES Academy, taglia il traguardo in 8.30, mentre Lorenzo Marcantognini (Fiamme Azzurre), categoria T63, si esprime in 9.31.

Foto di archivio: Marco Mantovani/FISPES

Sintesi classificazioni funzionali

http://www.fispes.it/atletica/classificazioni-funzionali/