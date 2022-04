Monza – Atletica paralimpica: assegnati a Monza i tricolori della maratonina

Domenica Monza ha proclamato i nuovi campioni italiani paralimpici di Mezza Maratona. In concomitanza con la seconda tappa del circuito Milano&Monza Run Free, il traguardo della maratonina ha premiato quattro atleti FISPES che si sono presentati alla partenza dei 21,27 km al Parco monzese.

Il titolo T12 è andato a Giovanni Pili d’Ottavio (Villa De Sanctis) che ha corso in 1:34.32 davanti all’1:37.35 di Cristiano Carnevale (Polha Conegliano). Per la categoria T38 vince Cristian Cucco (Icaro Onlus) in 1:41.38, mentre per la T46 Michele Pasquazzo, con una prova da 1:17.10, ha la meglio su Nicola Rocca (1:35.21), festeggiato in casa dall’Olympia Athletic Team, organizzatrice della manifestazione.

L’oro assoluto per la corsa in carrozzina T54 va invece a Antonio Milano (Polha Varese), che conclude la sua maratonina in 1:36.11.