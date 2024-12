Roma – Sabato 14 e domenica 15 dicembre gli atleti del settore giovanile saranno impegnati al Centro di Preparazione Paralimpica Tre Fontane, mentre nel padovano si svolgerà il raduno con alcuni atleti assoluti di corsa in carrozzina

Sabato 14 e domenica 15 dicembre, il Centro di Preparazione Paralimpica Tre Fontane di Roma ospiterà il raduno nazionale giovanile di Para atletica. L’incontro coinvolgerà atleti under 23, tra cui i membri dell’Academy, il Gruppo Promo del Club Azzurro e alcuni giovani promettenti, convocati per essere valutati attraverso test specifici.







Il raduno federale si inserisce nel programma di monitoraggio e sviluppo tecnico della FISPES, per favorire il percorso di crescita degli atleti in vista della nuova stagione, che vedrà il culmine dell’attività giovanile negli European Para Youth Games (EPYG) di Istanbul, in programma dal 21 al 28 luglio 2025.

Nel corso della due giorni al Centro di Preparazione Paralimpica, gli atleti saranno sottoposti a test più approfonditi rispetto a quelli previsti nei raduni territoriali, sotto la supervisione del Direttore Tecnico della Nazionale maggiore Orazio Scarpa. Sul piano tecnico interverranno Patrizio Andreoli, Grazia Sala, Cristina Martinelli e Federico Dell’Aquila, mentre la preparazione fisica sarà affidata al preparatore Orlando Maruggi e per un monitoraggio approfondito sarà presente la psicologa federale Sarah Corazzi.

Nel corso dello stesso fine settimana, gli atleti Nicholas Zani, Catalin Chicioreanu e Laura Morato prenderanno parte a un raduno assoluto che si svolgerà a Padova dedicato al settore di corsa in carrozzina. Gli atleti, rispettivamente delle categorie T33, T53 e T54, si alleneranno sotto la supervisione del responsabile federale di settore Mario Poletti e di Barbara Saccà, tecnico societario del GSH Sempione 82.