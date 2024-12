Ercolano – Si entra nel pieno delle festività natalizie e quale occasione migliore per dedicarsi carezze di cultura e regalarsi Arte: il Parco Archeologico di Ercolano invita ad approfittare per regalare un abbonamento con accesso illimitato all’antica città per ben 365 giorni. Diverse le offerte: dall’ingresso per l’intero anno prossimo dei singoli visitatori, con l’Ercolano card, a l’Ercolano Card Family che pensa alle famiglie (per due adulti e minori di 18 anni), non trascurando la fascia dei giovani dai 18 ai 25 anni con l’Ercolano Card Young; la card è stata progettata in collaborazione con CoopCulture.

Gli abbonamenti sono in vendita presso la biglietteria del Parco Archeologico e comodamente da casa on line al sito https://ercolano.cultura.gov.it/biglietti/.

“Invito a visitare il Parco di Ercolano nei giorni delle festività – dice il Direttore Sirano – per condividere assieme a tutto lo staff del Parco le bellezze affidateci perché possiamo vivere e respirare con il nostro pubblico l’aria di festa anche in questi luoghi sentendoci tutti parte di un bene tanto prezioso. Sono già stati più di mezzo milione i visitatori che ci hanno scelto dientando ambasciatori del sito UNESCO. Questo è il primo Natale in cui i nostri visitatori possono approfittare delle tante novità della visita ottenute grazie al lavoro incessante condotto in costante affiancamento con gli esperti del partner filantropico Packard Humanities Institute per la restituzione alla fruibilità di intere aree, di pari passo con l’arricchimento delle possibilità di approfondimento digitale: l’antica spiaggia e il fronte a mare sono entrati a far parte dell’esperienza di chi si addentra nell’antica città come mai prima di adesso, così come i nuovi strumenti tecnologici di Ercolano Digitale offrono al visitatore tante occasioni di conoscenza in modalità coinvolgenti ed interattive, dal tour virtuale al videogame alle esplorazioni in 3D. Infine il nostro territorio circostante è connesso in maniera sempre più intensa con il proprio patrimonio culturale ed offre a turisti e visitatori tante opportunità per estendere la permanenza e completarla con esperienze autentiche e indimenticabili. Invitiamo a personalizzare la propria visita accogliendo i tanti spunti appositamente inseriti sul rinnovato portale ercolano.cultura.gov.it ”.