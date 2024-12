Il Forum dei Giovani di Torre del Greco annuncia la sospensione momentanea del servizio “Aula Studio”.

Il progetto, riapprovato in seguito all’insediamento del nuovo consiglio, subirà uno stop momentaneo di una settimana a causa di un’infiltrazione d’acqua che attraversa i muri della sede del Forum di Palazzo Baronale. Nel corso delle scorse settimane l’ente di rappresentanza giovanile ha segnalato la problematica agli uffici preposti che hanno provveduto, nella mattinata di lunedì 9 dicembre, ad accertarsi della situazione. Nonostante i tecnici non abbiano dichiarato uno stato di interdizione della sede, il Forum dei Giovani ha preferito sospendere momentaneamente il servizio aula studio per preservare la pubblica incolumità, al fine di scongiurare eventuali danni a persone o cose.







Come annunciato attraverso i propri canali ufficiali, il servizio dovrebbe riprendere a partire dalla giornata di martedì 17 dicembre, salvo imprevisti che saranno prontamente comunicati. L’iniziativa “Agorà dei Giovani”, in programma per la giornata di venerdì 13 dicembre, si terrà invece presso la sala conferenze sita al piano terra del Palazzo Baronale (ex ufficio stampa). “Le recenti precipitazioni hanno accentuato l’infiltrazione che attraversa le mura della nostra sede da diverso tempo. In seguito alle nostre segnalazioni, l’amministrazione comunale ha prontamente richiesto l’intervento degli uffici preposti alla manutenzione. Ringraziamo i tecnici intervenuti per la verifica. Abbiamo ritenuto opportuno interrompere momentaneamente il servizio aula studio anche per garantire un’area sgombra per eventuali interventi strutturali. Ci auguriamo che i giovani di Torre del Greco possano al più presto tornare a studiare tra le mura della nostra sede in totale sicurezza” – dichiara l’ufficio di presidenza del Forum dei Giovani di Torre del Greco.