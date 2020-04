Tra i prodotti che ci offre la primavera nel mese di aprile ci sono le fave, legume molto apprezzato, sia cotto che crudo, che può vantare importanti proprietà nutrizionali.

Ricche di Sali minerali tra cui il ferro, magnesio e selenio sono particolarmente indicate in caso di anemia. Si adattano bene alle diete ipocaloriche e grazie al discreto contenuto di fibra aumentano il senso di sazietà, favoriscono l’attività intestinale ed aiutano a combattere il colesterolo “cattivo”.

Facciamo, però, attenzione le fave non sono adatte a tutti. Ne sconsiglio l’assunzione in caso di sindrome dell’intestino irritabile e a soggetti affetti da favismo, patologia ereditaria caratterizzata da un deficit funzionale dell’enzima glucosio 6-fosfato deidrogenasi che provoca la distruzione dei globuli rossi.

Una ricetta sfiziosa e sana? Pennette integrali con pesto di fave fresche. Per 4 persone vi occorrono:

• 150g di fave (bisogna aver cura di eliminare la pellicina)

• 40ml di dolio di oliva extravergine

• 1 spicchio di aglio

• 10g di mandorle o pinoli

• Sale q.b

• Menta qualche fogliolina

Pulite per bene le fave e lessatele in acqua bollente (bastano pochi minuti). Scolatele e raffreddate in acqua fredda, a questo punto sarà semplice eliminare la pellicina esterna. Mettetele in un recipiente assieme agli altri ingredienti e frullate tutto con l’aiuto di un minipimer. Porterete in tavola un piatto ricco di gusto e amico della salute.

Dottoressa Elisabetta Casciello Biologa Nutrizionista

