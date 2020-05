Ricevi anche tu gratuitamente la consulenza grafologica di Gianluca Delle Donne. Comprenderai aspetti della tua persona che probabilmente hai sempre ignorato.

Donna 26 anni – La scrivente ha bisogno di prendere posto, possiede un tipo di vitalità esuberante e sente la necessità di manifestarsi. Di natura amabile. È alla continua Ricerca di sé, alla ricerca della propria identità, di identificarsi agli altri, al gruppo, da cui trarre sicurezza. Non ama svelare interamente se stessa, spesso maschera per proteggersi. Ha desiderio di ingentilire le cose, aggiungendo un tocco di leggerezza ma non di rado denota uno spirito che ama le complicanze; dà importanza al sociale; cerca di compensare un senso di inadeguatezza. La scrivente pretende affetto e considerazione. Il suo bisogno di attirare attenzioni è derivato da una mancanza che la scrivente percepisce all’interno; vuole sentirsi amata e considerata, molto versatile; a volte indecifrabile, è accogliente, dotata di indipendenza di giudizio. La scrivente riceve, elabora, critica, trasforma e si arricchisce degli apporti dovuti dall’esterno.

Ha una sorta di dipendenza dal passato ed ha una difficoltà a staccarsi. Spesso ha un atteggiamento alterno, a volte di riserva e prudenza, a volte di libertà nel procedere, ha timore di rischiare. Si sorveglia, ha la capacità di dominio su di sé. Si Adatta al reale in maniera concreta. Diplomatica. E’ alla ricerca di protezione, infatti la scrivente indietreggia e difende la sua zona scoperta per timore e per troppa vulnerabilità, poggiandosi sulle situazioni protettive. Anche se ama possedere, è portata a condividere con piacere. Diffidente, disponibile; ha uno spirito d’opposizione. Molto possessiva, non di rado autoritaria. Il suo comportamento intimo è in armonia con quello esteriore. Spesso si immerge tanto nelle situazioni, da non mettere quel giusto distacco e quindi risulta essere poco obiettiva. Ama esternare; ha un adattamento all’ambiente buono sebbene sia un po’ discontinuo, detesta la solitudine; non ama le critiche, soprattutto in pubblico. In selezione del personale è molto adatta ai posti di pubbliche relazioni, in cui ricopre un ruolo in vista ed esercita autorità ma con paternalismo e benevolenza. È esperta nei contatti e nelle relazioni, è una buona organizzatrice. Ama la comodità ed il confort. Possiede fantasia ed immaginazione, ama soffermarsi sui dettagli, piuttosto che passare all’azione, la contraddistingue un pensiero analitico ed è riflessiva. Pone costanza negli impegni e stabilità negli obiettivi. Ha buona energia e un ottima canalizzazione delle forze, ottime risorse vitali, dà un giusto freno all’impulsività ed è tenace. Forte desiderio di realizzazione. Deve muoversi in spazi aperti, l’attività fisica per lei è liberatoria.

Consiglio: Sei molto legata alla tua famiglia ed ad essa dai molta importanza, però distaccati dal passato e dalle vicissitudini da esso conseguite. Non è detto che questo distacco porti all’allontanamento e alla rimozione dalle tue origini.

Gianluca Delle Donne

Consulente Grafologo iscritto all’AGI

Per ottenere l’analisi della tua scrittura di Gianluca Delle Donne, basta seguire queste semplici istruzioni:

Prendere un foglio completamente bianco, senza righe né quadretti, meglio di formato A4.

Scrivete almeno una decina di righe, utilizzando lo strumento grafico che più preferite e meglio vi rappresenta. Assicuratevi inoltre di scrivere su un piano di appoggio su cui possiate essere comodi. Il contenuto dello scritto non è importante, in quanto è il segno grafico che viene preso in considerazione dal grafologo.

La firma è un elemento fondamentale nell’analisi grafologica. Ricordatevi quindi, alla fine dello scritto da analizzare, di inserirla.

Ricordate di segnalare il sesso, la professione, l’età e il titolo di studio della persona di cui si intende analizzare la scrittura.

Il tutto sarà gestito nel pieno rispetto della privacy.