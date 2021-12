E’ fissato per l’8 dicembre l’incontro in diretta Facebook che i grandi ed illustri professori scettici sulla gestione della pandemia e sulla campagna vaccinale hanno organizzato con gli utenti social. Online, per la prima volta, si confronteranno quindi Massimo Cacciari, Carlo Freccero, Ugo Mattei e Giorgio Agamben.

“Commissione Dubbio e precauzione”: è questo il titolo dell’incontro che dovrebbe poi generare anche un comitato permanente.

Sul sito di “Generazioni future” si apprende anche l’obiettivo: tutelare la libertà e i diritti umani nell’ambito delle leggi internazionali, riflettendo sui temi di dubbio e precauzione.

