Se per cambiare residenza ormai ovunque basta un semplice click, a Torre del Greco non è così: l’ufficio anagrafe corallino, infatti, non garantisce efficienza.

Innumerevoli, quindi, i disagi che derivano dal mancato espletamento delle pratiche che i cittadini presentano online.







Per non parlare della perdita di tempo che ne consegue a danno dei cittadini che cercano, dopo aver avviato la pratica online, di ottenere un semplice cambio di residenza.

Come è noto, una pratica del genere potrebbe essere gestita comodamente da casa ma a Torre del Greco non vi è alcuna agevolazione. Anzi, gli utenti si ritrovano ad eseguire un cambio di residenza online e poi sono costretti ad andare personalmente presso gli uffici, ove comunque non sempre raggiungono l’obiettivo di risolvere il problema.

A rendere il tutto ancora più grave è che all’ufficio anagrafe di Torre del Greco sono al corrente di questo disagio e disservizio e non prendono provvedimenti.

Infatti chi si è trovato ad espletare il cambio di residenza on line attraverso lo SPID o la CEI, ha potuto verificare che la pratica non viene lavorata perché al Comune di Torre del Greco non ci sarebbe un addetto preposto a scaricare le notifiche o le mail che giungono all’ufficio e, soprattutto, le lavora e le evade.

Tra i vari disagi, sempre legati alla residenza, vi è anche quello che la TARI perviene al precedente indirizzo e, per sistemare la documentazione, si è costretti a fare lunghi giri, sottrarre giornate al lavoro quotidiano e, quindi, impiegare il proprio tempo quando basterebbe risolvere tutto con un click al computer.

Ed intanto, tra le numerose attività del sindaco Luigi Mennella spiccano sempre le feste, gli eventi e il rifacimento di alcune strade ma mai la risoluzione dei comuni disservizi coi quali si scontrano i cittadini torresi quasi quotidianamente.

Neppure il dirigente del Responsabilità che cade anche sul dirigente del settore, ad oggi, è riuscito a garantire un servizio rapido e fruibile.