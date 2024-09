Doveva essere per lui una normalissima giornata di scuola, ed invece la mattinata è stata una tragedia: un giovane di 16 è caduto dal secondo piano dell’istituto ‘Pantaleo’ di Torre del Greco.

Il giovane è caduto dalla finestra della sua aula, poco prima dell’inizio delle lezioni

Il giovane è stato subito trasportato all’Ospedale del Mare in codice rosso, le sue condizioni sono subito apparse molto gravi.







Riscontrate, infatti, anche numerose fratture.

Al nosocomio, il giovane è stato sottoposto ad intervento.

Il resto degli studenti già presenti a scuola per iniziare le lezioni sono stati fatti allontanare dalle aule e sono stati sistemati in un’altra ala dell’edificio, lontano dallo stabile di via Cimaglia.

Molti genitori, una volta che si è diffusa la notizia, si sono precipitati all’esterno della scuola corallina con il tentativo di prelevare i propri figli ma, per ragione di sicurezza, non è stato loro consentito di varcare il cancello d’ingresso.

Ancora poco chiari i motivi della caduta ma i carabinieri stanno indagando per fare luce sulla dinamica, sul posto sono giunti anche gli uomini della polizia e agenti di polizia municipale.