“È paradossale quanto accaduto ieri in aula consiliare – dichiara il consigliere comunale del m5s di Torre del greco Santa Borriello – .Alle dimissioni presentate dal sindaco Giovanni Palomba non è seguito un atto che doveva ritenersi doveroso per ogni singolo consigliere, approvare la mozione di sfiducia. E come se non bastasse, si è anche riusciti ad aggravare ancora di più la situazione, portando addirittura l’amministrazione a divenire traino della politica del centrodestra.”

Aggiunge il consigliere Vincenzo Salerno “Da contenitore di liste civiche il comune ora è in mano alla destra ed a battitori liberi. Questo avvicendamento è dovuto a chi ieri in aula ha detto no alla mozione di sfiducia, consiglieri appartenenti a fratelli d’italia, forza Italia e lega. Tra di essi c’è Romina Stilo, l’ex vicesindaco ai tempi di Borriello, esponente di punta del centrodestra e tutt’ora Presidente della Commissione Trasparenza, organo notoriamente in capo all’opposizione e che chiediamo sin da subito sia rimessa a chi davvero è ostile a questa amministrazione. Perché di fatto con questo ennesimo capovolgimento delle posizioni politiche si è dato ancora più forza a questa amministrazione creando i presupposti per andare avanti spediti sino alla fisiologica conclusione del mandato elettorale del 2023 e rispedendo il territorio nelle ombre di una gestione fallimentare.”