Torre del Greco – I consigliere d’opposizione Luigi Mele (foto sx) e Mario Buono (foto in basso) hanno scritto una missiva al Sindaco Giovanni Palomba (foto dx) contenente delle proposte collaborative per superare questa difficile momento. Il Sindaco ha accettato e la riunione sembra che ci sarà domenica prossima.

Di seguito la nota dei consiglieri:

Gent.mo Sindaco,

in riferimento alla Sua nota prot. 18547 del 24/03/2020, La vogliamo innanzitutto ringraziare per aver accolto la Nostra proposta a collaborare con l’Amministrazione comunale, al fine di poter superare la grave emergenza sanitaria in atto.

La situazione attuale ci richiama al bene comune e fortifica il nostro spirito di appartenenza e di responsabilità collettiva.

Pertanto, sulla base delle istanze che abbiamo raccolto sul territorio da parte dei nostri concittadini, riteniamo importante proporre al Sindaco l’adozione delle seguenti, ulteriori misure straordinarie, volte al contenimento del contagio in atto, sia in ambito sanitario che sociale ed economico:

1) Contribuire all’acquisto e alla fornitura della strumentazione necessaria alla fruizione delle modalità di didattica a distanza per gli studenti meno abbienti, individuati sulla base di dati Isee;

2) Irrigidimento delle attuali misure di controllo, che possa coinvolgere i consiglieri comunali tutti, che presenti in strada assieme alle forze dell’ordine possano invogliare a limitare gli spostamenti delle persone ed in tale modo cercare di contenere la diffusione del virus.

3) Allineandosi all’iniziativa già adottata da altri comuni, disciplinare l’accesso ai supermercati una volta alla settimana, per ordine alfabetico secondo le iniziali del capofamiglia o dell’intestatario della scheda dello stato di famiglia;

4) interventi di pulizia straordinaria, con l’incremento di misure di sanificazione lungo le strade cittadine e negli uffici comunali in cui c’è ancora presenza di personale (palazzo baronale, comando vigili urbani, protocollo etc), CON PERIODICITA’ STABILITA;

5) fornire di mascherine e guanti tutti i dipendenti comunali in servizio e in particolare i vigili urbani a stretto contatto con i cittadini indisciplinati;

6) requisizione temporanea di strutture alberghiere da destinare al soggiorno di coloro che sono risultati positivi al Coronavirus o di familiari degli stessi, che non possono trascorrere in casa il dovuto isolamento fiduciario;

7) consegna domiciliare dei sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti, previa richiesta telefonica;

8) divieto di seduta sulle panchine lungo le pubbliche vie per evitare il soffermarsi senza giusto motivo delle persone in strada;

9) sospensione temporanea di tutti i bandi di concorso o affidamento di nuovi incarichi e attività non indispensabili. Al riguardo si chiede che i temini di presentazione delle domande previsti nei bandi siano prorogati fino alla scadenza del periodo di sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi come stabilito dal Governo centrale, fermo restando il possesso dei requisiti alla data di scadenza dei bandi in argomento;

10) verificare con gli uffici preposti la possibilità di attuare un “ANNO BIANCO” per la riscossione dei tributi cittadini, o la riduzione degli stessi per tutte quelle attività commerciali e imprese che sono stati impossibilitati allo svolgere la propria attività.;

11) proroga della durata della occupazione di suolo pubblico pari ai mesi di inutilizzo dello stesso, visto che la riscossione della quota viene erogata in maniera anticipata;

12) istituzione di un fondo per le famiglie disagiate aventi i requisiti ISEE prestabiliti dagli uffici competenti, devolvendo ad esso la somma di € 100,00 da parte di tutti i componenti della amministrazione comunale (ivi compreso lo staff del Sindaco) a partire dal mese di gennaio fino al termine dell’attuale stato di emergenza;

13) chiedere al Presidente della Regione Vincenzo De Luca la possibilità di realizzare, come già fatto a Nola, presso l’ospedale A. Maresca un laboratorio per analizzare i tamponi di individuazione del Coronavirus, che chiediamo di estendere a tutti i cittadini torresi, e il potenziamento presso la stessa struttura del pronto soccorso e degli altri reparti, visto che in questo momento gli altri nosocomi presenti nelle città limitrofe sono stati indicati come presidio Covid-19;

14) Garantire che I luoghi di aggregazione studentesca, come biblioteche e aule studio, possano tornare fruibili non appena terminata l’emergenza perché anche queste contribuiscono a garantire il diritto allo Studio e all’unione sociale soprattutto per i giovani.

A seguito di tale richieste chiediamo di essere incontrati, in modo da avere un fattivo riscontro su quanto esposto, il giorno domenica 29 marzo p.v. dalle ore 11,00 alle 12,00, compatibilmente con gli impegni costanti presso il Centro Operativo Comunale.

In attesa di conferma dell’incontro richiesto, ribadiamo il nostro incondizionato impegno a collaborare con l’Amministrazione, per il bene comune: insieme ce la faremo!

Luigi Mele Mario Buono

Consigliere Comunale Consigliere Comunale