Nel rispetto dei provvedimenti governativi ed in sintonia con quanto stabilito dall’Associazione Bancaria Italiana, la BCP invita i propri Clienti all’utilizzo dei servizi digitali per limitare quanto più possibile ogni forma di contagio, e a recarsi in Filiale, solo se strettamente necessario, previo appuntamento.

I Clienti dovranno quindi contattare la Filiale per ricevere indicazioni sul tipo di operazioni da svolgere.

Si ricorda che sono operativi tutti i dispositivi Bancomat/Atm evoluti e che con i servizi di Online Banking è possibile effettuare operazioni bancarie e consultare i propri rapporti restando a casa nella massima sicurezza.

Dal 1° aprile saranno in pagamento le pensioni Inps; solo per 26 Filiali BCP il pagamento verrà effettuato secondo una ripartizione su tre giorni in base ad un ordine alfabetico, secondo lo schema sotto riportato.

Per le Filiali di :

Tutte le Filiali su Torre del Greco;

Filiale di Ercolano;

Filiale di San Giorgio a Cremano;

Filiale di Brusciano;

Filiale di San Sebastiano al Vesuvio;

Filiale di Portici;

Filiale di Castellammare di Stabia;

Filiale di Gragnano;

Filiale di Secondigliano;

Filiale di Acerra;

Filiale di Casavatore;

Filiale di Marano Di Napoli;

Filiale di Monte di Procida;

Filiale di Piedimonte Matese;

Filiale di Marcianise;

Filiale di Maddaloni;

Filiale di San Valentino Torio;

Filiale di Sant’Agata dei Goti;

Filiale di Nusco

Mercoledì 1 aprile: dalla lettera A alla lettera D

Giovedì 2 aprile: dalla lettera E alla lettera M

Venerdì 3 aprile: dalla lettera N alla lettera Z

Fermo restando il rispetto dell’ingresso contingentato in filiale e delle distanze di sicurezza fra un cliente e l’altro anche al di fuori delle stesse, è consentito l’ingresso alla sola Clientela provvista di mascherina protettiva.

Al fine di supportare la nostra clientela e venire incontro alle molteplici richieste di informazione derivanti dall’emergenza sanitaria in corso, la BCP ha previsto inoltre un ulteriore canale di comunicazione attivando il Numero Verde 800.936.608 (8:30/16:30).