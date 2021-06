Sono 406 mila euro i soldi che arriveranno in più nelle casse del comune di Torre del Greco per le politiche sociali dopo il cambiamento dei criteri di ripartizione ai comuni – dichiara il deputato del Movimento 5 stelle Luigi Gallo, 110mila euro a Pompei, 200mila euro a Torre Annunziata ed Ercolano. Sono tutte risorse aggiuntive rispetto ai fondi abitualmente stanziati.

Adesso si guarda ai bisogni essenziali dei cittadini. La buona notizia è che a Torre del greco arriveranno in tutto quasi un milione di euro per le politiche sociali, la cattiva notizia è che se oggi abbiamo questo incremento vuol dire che sino ad ora i soldi sono stati spesi male e poco.

Da adesso in poi ci sarà un monitoraggio continuo, dovranno aumentare gli assistenti sociali , si dovrà intervenire su tutti i servizi non garantiti ai disabili, sulle famiglie, sul trasporto e sui minori a rischio. Ma soprattutto dovremo assicurare la legalità ed il riconoscimento dei servizi come diritti e non piaceri della politica.