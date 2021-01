Torre del Greco – «Siamo pronti per scendere in piazza, per raccogliere firme per elezioni subito. Questa la nostra risposta alle notizie che girano di un accordo tra vari consiglieri comunali di opposizione ed il sindaco Palomba, per entrare in maggioranza». Così il commissario cittadino del partito di Giorgia Meloni, Luca Alini.

«Noi non intendiamo far passare inutilmente – prosegue Alini – ore e settimane: anche questa giornata è stata sacrificata sull’altare dei litigi tra il sindaco e alcuni consiglieri di maggioranza. Basta! Vogliamo che i torresi votino il prima possibile: Palomba continua a prenderci in giro».

«Fratelli d’Italia Sezione di Torre del Greco non è disponibile ad alcun governo di larghe intese e non avallerà mai l’operato di una giunta che fa del mercimonio la propria insegna politica. Noi non partecipiamo ad un governo con forze di Sinistra. Chi eventualmente lo dovesse fare, lo farà meramente ed esclusivamente a titolo personale, autoescludendosi così dalla vita del partito». È la chiosa del coordinatore del Miglio d’oro di Fdi, Salvatore Quirino (nella foto).